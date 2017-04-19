B. Münih'e 2. darbe
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında dün akşam oynanan maçta Real Madrid'e 4-2 yenilen Bayern Münih'te, bir üzücü gelişme daha yaşandı.
Alman spor basınında yer verilen haberlere göre, dün akşamki maçta sol ayağından sakatlanan Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in 8 hafta sahalardan uzak kalabileceği kaydedildi. Sol ayağından sakatlanan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in ayağında kırık olabileceği belirtildi. Münih'te yapılacak muayenenin ardından durumu daha net belli olacak olan Manuel Neuer'in, söz konusu sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı yönündeki tahminler ağırlıkta. Bundan sonraki Bundesliga ve Almanya Kupası için oynanacak önemli maçlara Manuel Neuer'den yoksun olarak çıkması kesin gözüyle bakılan Bayern Münih'te, Real yenilgisinden sonra ikinci bir üzüntü yaşanıyor yorumları yapıldı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:10
- Rüya kadro!
Toplam 9
Yorum
Bu takıma her futbolcu gelmek ister merak etme sen Sen Trabzonspor'a gelen yıldız futbolcuların isimlerini iyi çalışmamışsın. Ayrıca Yatabare Potuk'tan daha iyi top oynadığı halde gönderildi
- 337 gün sonra kaleye geçiyor
Toplam 1
Yorum
paşa Umarım Paslanmamıştır Türkiye kupasında yediği saçmasapan golü hatırlayınca korkmamak mümkün değil inşallah hata yapmaz
- Arda Turan için yeni iddia
Toplam 1
Yorum
YUSUF BU ARDA BU PARAYI ETMEZ.....
B. Münih'e 2. darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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