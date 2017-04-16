Wolfsburg rahat kazandı
Wolfsburg, Ingolstadt karşısında düşme hattından kurtulma adına çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, galibiyette başrolü oynayan isimler Mario Gomez ve Yunus Mallı oldu!
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada, Wolfsburg sahasında Ingolstadt'ı 3-0 yendi. Wolfsburg, Ingolstadt oyuncusu Markus Suttner'in 45+1'de topu kendi kalesine göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstün oynayan yeşil-beyazlılar, 68. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı ve 80. dakikada Mario Gomez ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Sezonun devre arasında Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer edilen Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla ilk golününü atarken, bu sezonki gol sayısını ise 7'ye çıkardı. Ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg, puanını 33'e çıkararak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Ingolstadt ise 28 puanla 16. sırada kaldı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:24
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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