Tayfun Korkut'tan Bayern'e çelme!
Bundesliga'nın 29. hafta karşılamasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki mücadele golsüz sona erdi.
BayArena'da oynanan karşılaşmada atak bir oyun sergileyen konuk ekip Bayern Münih, yakaladığı çok sayıdaki gol pozisyonu değerlendirmedi ve maç 0-0 berabere bitti.
Bayer Leverkusen'in Hırvat futbolcu Tin Jedvaj, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 69 puanla liderliğini sürdürürdü. Bayer Leverkusen ise 36 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.
Bayer Leverkusen, teknik direktör Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından ligde ve Avrupa'da oynadığı 7 karşılaşmada, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:23
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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