 Tayfun Korkut'tan Bayern'e çelme! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Tayfun Korkut'tan Bayern'e çelme!

    Tayfun Korkut'tan Bayern'e çelme!

    'nın 29. hafta karşılamasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki ile arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

    BayArena'da oynanan karşılaşmada atak bir oyun sergileyen konuk ekip , yakaladığı çok sayıdaki gol pozisyonu değerlendirmedi ve maç 0-0 berabere bitti.

    'in Hırvat futbolcu Tin Jedvaj, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ise 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonucun ardından Bayern Münih 69 puanla liderliğini sürdürürdü. Bayer Leverkusen ise 36 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.

    Bayer Leverkusen, teknik direktör Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından ligde ve Avrupa'da oynadığı 7 karşılaşmada, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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