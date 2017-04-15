Wolfsburg rahat kazandı
Wolfsburg, Ingolstadt karşısında düşme hattından kurtulma adına çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, galibiyette başrolü oynayan isimler Mario Gomez ve Yunus Mallı oldu!
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada, Wolfsburg sahasında Ingolstadt'ı 3-0 yendi. Wolfsburg, Ingolstadt oyuncusu Markus Suttner'in 45+1'de topu kendi kalesine göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstün oynayan yeşil-beyazlılar, 68. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı ve 80. dakikada Mario Gomez ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Sezonun devre arasında Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer edilen Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla ilk golününü atarken, bu sezonki gol sayısını ise 7'ye çıkardı. Ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg, puanını 33'e çıkararak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Ingolstadt ise 28 puanla 16. sırada kaldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:33
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KARTAL HAYIRLI OLSUN. YALÇIN BİZ KAÇTIK HADİ BAYYYYY
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EYYYY KARADENİZ YETER ARTIK SENİ BEŞİKTAŞTA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
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KOMPLO BEŞİKTAŞA KOMPLO KURDULAR. ELLERİ SOPALI ADAMLAR TRİBÜNDE HAZIR BEKLİYOR. AMAÇLARI KOMPLO KURUP ROVANŞTA BEŞİKTAŞI SEYİRCİSİZ OYNATMAKTI.
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