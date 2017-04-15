Wolfsburg rahat kazandı

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada, Wolfsburg sahasında Ingolstadt'ı 3-0 yendi. Wolfsburg, Ingolstadt oyuncusu Markus Suttner'in 45+1'de topu kendi kalesine göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün oynayan yeşil-beyazlılar, 68. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı ve 80. dakikada Mario Gomez ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezonun devre arasında Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer edilen Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla ilk golününü atarken, bu sezonki gol sayısını ise 7'ye çıkardı. Ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg, puanını 33'e çıkararak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Ingolstadt ise 28 puanla 16. sırada kaldı.