Tayfun Korkut'tan Bayern'e çelme!
Bundesliga'nın 29. hafta karşılamasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki mücadele golsüz sona erdi.
BayArena'da oynanan karşılaşmada atak bir oyun sergileyen konuk ekip Bayern Münih, yakaladığı çok sayıdaki gol pozisyonu değerlendirmedi ve maç 0-0 berabere bitti.
Bayer Leverkusen'in Hırvat futbolcu Tin Jedvaj, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 69 puanla liderliğini sürdürürdü. Bayer Leverkusen ise 36 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.
Bayer Leverkusen, teknik direktör Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından ligde ve Avrupa'da oynadığı 7 karşılaşmada, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:16
- Cimbom'a gol makinesi
Toplam 19
Yorum
sonra gol makinası diye aldığımız çamaşır makinası çıkmasın :))))) bkz tarih
- Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor
Toplam 10
Yorum
sabri aykut hoca kafasindaki sorulari halletmis olabilir ama biz aykut hoca hakkindaki sorunlarimizi halledemedik.oyun sistemini begenmiyoruz,
- Riekerink'ten taş
Toplam 7
Yorum
Abdullah Adam doğru söylemiş şuan ki gs hali kötü puan farkı ortada
Tayfun Korkut'tan Bayern'e çelme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.