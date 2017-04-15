 Dortmund moral buldu – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Dortmund moral buldu

    Dortmund moral buldu

    Borussia Dortmund, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2. dakikada Marco Reus, 34. dakikada Sokratis Papastathopoulos ve 86. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 3-1 yendi.

    Milli futbolcu Nuri Şahin'in ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Eintracht Frankfurt'un tek golü 29. dakikada Marco Fabian'dan geldi.

    Bu sonucun ardından Borussia Dortmund 53 puanla 4. sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt 38 puanla 9. sırada kaldı.

    Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağında geçen salı günü Borussia Dortmund-Monaco karşılaşması öncesi sarı-siyahlı takım otobüsü çevresinde meydana gelen patlamalardan dolayı bugünkü lig maçlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

    KEREM'DEN 2 GOL
    'da üst sıralardan kopmak istemeyen Hoffenheim'ın sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 5-3'lük skorla mağlup ettiği maçta Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay, 2 gol attı.

    Hoffenheim'ın 9. ve 29. dakikada Adam Szalai'nin ağları havalandırmasıyla 2-0 öne geçtiği mücadeleyi bırakmayan konuk ekip, 31. dakikada Jannik Vestergard ve 35. dakikada Lars Stindl'in golleriyle skora denge getirdi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

    İkinci yarıda Hoffenheim, 58. ve 89. dakikada Kerem ve 75. dakikada Mark Uth ile goller bularak karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı. Borussia Mönchengladbach'ın ikinci yarıdaki tek golünü ise 78. dakikada Mahmoud Dahoud kaydetti.

    Hoffenheim 54 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Borussia Mönchengladbach 39 puanla 8. sırada kaldı.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:35
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