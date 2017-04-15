 ''Büyük bir özgüvene sahip'' – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    ''Büyük bir özgüvene sahip''

    ''Büyük bir özgüvene sahip''

    takımlarından 'un teknik direktörü , milli futbolcu 'i son iki maçta gösterdiği performanstan dolayı övdü.

    Thuchel, Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 'in sakatlıktan dolayı uzun süre forma giymemesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Monaco ve ligde Eintracht Frankfurt karşısındaki performansını değerlendirdi.

    Nuri Şahin'in sakatlıktan dolay hazırlık dönemini kaçırdığını belirten Tuchel, "Performansı dikkat çekiciydi. Monaco'ya karşı ikinci yarıda ve bugün de takımda çok önemli bir faktördü." dedi.

    Milli futbolcunun takımda önemli bir yere sahip oluğunu vurgulayan Tuchel, Nuri Şahin'in kendisini başkasının yerine koyabilen hassas bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.

    Bundan dolayı yaşananlardan çok etkilendiğini anlatan , "Aynı zamanda buna reaksiyon göstereceğini başarabileceğini hissettim. Bu konuda cesaretlendirdik. Nuri büyük bir özgüvene sahip. Bu çok iyi bir şey, aksi takdirde bu kadar kısa bir sürede bu seviyede oynamak mümkün değil. Nuri kendine güveniyor." ifadelerini kullandı.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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