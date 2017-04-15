''Büyük bir özgüvene sahip''
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Nuri Şahin'i son iki maçta gösterdiği performanstan dolayı övdü.
Thuchel, Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Nuri Şahin'in sakatlıktan dolayı uzun süre forma giymemesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Monaco ve ligde Eintracht Frankfurt karşısındaki performansını değerlendirdi.
Nuri Şahin'in sakatlıktan dolay hazırlık dönemini kaçırdığını belirten Tuchel, "Performansı dikkat çekiciydi. Monaco'ya karşı ikinci yarıda ve bugün de takımda çok önemli bir faktördü." dedi.
Milli futbolcunun takımda önemli bir yere sahip oluğunu vurgulayan Tuchel, Nuri Şahin'in kendisini başkasının yerine koyabilen hassas bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.
Bundan dolayı yaşananlardan çok etkilendiğini anlatan Thomas Tuchel, "Aynı zamanda buna reaksiyon göstereceğini başarabileceğini hissettim. Bu konuda cesaretlendirdik. Nuri büyük bir özgüvene sahip. Bu çok iyi bir şey, aksi takdirde bu kadar kısa bir sürede bu seviyede oynamak mümkün değil. Nuri kendine güveniyor." ifadelerini kullandı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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Toplam 1
Yorum
mustafa libanezi beroyu rodellegaya para verip alanlara yaziklar olsun.abdülkadirden 45.-60 dakika her macda faydalanabilinir
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Toplam 5
Yorum
gomez bu yalçın karadeniz denen adam yıldırım demirören zamanından kalma adam kulübü neden karıştırmak istiyor bu başarılı dönemde kovsunlar bunu
- Casillas bombası
Toplam 26
Yorum
sinan 35 yaşındaki adamı buraya getireceksiniz yazıklar olsun
''Büyük bir özgüvene sahip'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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