Grosskreutz, Darmstadt 98 ile anlaştı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98, eski Galatasaraylı futbolcu Kevin Grosskreutz'u kadrosuna kattı.
Türk futbolcu Hamit Altıntop'un da formasını giydiği Darmstadt 98'in teknik direktörü Torsten Frings, Grosskreutz gibi bir oyuncuyu takıma kazandırmaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Tecrübeli, dünya şampiyonluğu yaşamış ve yüksek seviyede futbol oynayan bir ismi transfer ettik." ifadesini kullandı.
Geçen sezon başında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'dan 1,5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Grosskreutz'un lisansı, sarı-kırmızılıların FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nde yaşadığı imza problemi nedeniyle çıkartılamamıştı. Alman futbolcu, hiçbir resmi karşılaşmada sahaya çıkamadan Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.
Stuttgart, 1,5 ay önce bar çıkışı kavgaya karıştığı gerekçesiyle Grosskreutz'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 17:34
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 17
Yorum
ozan #ABDULLAH ABİ SÖZÜN DOĞRUDA BENCE SORUN SEMİH VE OYUNCULARDAYDI YANİ İGOR TUDOR İYİ Bİ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL AMA OYUNCULAR CANSIZDI
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Toplam 17
Yorum
bafralı terim gelmesi çok iyi olur 4 ten aşağı yemiyor belki 6 rekoru agele etmiş oluruz
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