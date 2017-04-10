B. Dortmund'dan Aubameyang açıklaması

Watzke, "Sport1" adlı özel televizyon kanalının "Doppelpass" programına yaptığı açıklamada, Aubameyang'ın gelecek sezon da sarı-siyahlılarda kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Aubameyang hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Watzke, "Real Madrid veya Barcelona'dan teklif gelirse, belki bunu düşünebilir. Diğerleri bir alternatif değil. Aubameyang'ın Bayern Münih'e gitmesine izin vermeyiz." şeklinde konuştu.

Önemli oyuncuları takımda tutmak istediklerini belirten Watzke, yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.