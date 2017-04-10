B. Dortmund'dan Aubameyang açıklaması
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang’ın Bayern Münih’e transfer edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Aubameyang hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Watzke, "Real Madrid veya Barcelona'dan teklif gelirse, belki bunu düşünebilir. Diğerleri bir alternatif değil. Aubameyang'ın Bayern Münih'e gitmesine izin vermeyiz." şeklinde konuştu.
Önemli oyuncuları takımda tutmak istediklerini belirten Watzke, yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:22
- ''Trabzon'u asıl seneye görün!''
Toplam 3
Yorum
TS60 Kardeş kıskanma kalecimizi, Ligin en iyi kalecisi Onur'dur. Bu maçlık içine muslera kacmış o yüzden 4 yedi.
- Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Toplam 55
Yorum
FIRTINA HAKEM KİMDEN CEKİNMİŞ. GOLE GİDEN OYUNCUYU BİLEREK DÜŞÜRMÜŞSÜN VE DE PENATLI VERMİŞSİN. PENALTI VERDİ İSEN ZATEN KIRMIZI KART.
- Tarihe geçecek şut
Toplam 3
Yorum
Salih O şut gol olacaktı da bin lira da borcum olsaydı.
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