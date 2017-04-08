Bayern, Dortmund'u farklı geçti!

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, 4. dakikada Franck Ribery ve 10. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro'nun 20. dakikada fileleri havalandırması sonucu farkı bire indirdi ve ilk yarı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bavyera temsilcisi, Arjen Robben'in 49. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı. Maçın 68. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Öte yandan, Bayern Münih'in Polonyalı milli futbolcusu Lewandowski, bu sezon ligdeki gol sayısını 26'ya çıkardı. 28 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da 25 kez fileleri havalandıran Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geçerek en golcü oyuncular sıralamasında zirveye yerleşti.

Borussia Dortmund'da milli futbolculardan Emre Mor, 59. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna dahil oldu. Nuri Şahin ise yedekler arasında yer almasına rağmen teknik direktör Thomas Tuchel tarafından tercih edilmedi.

Bu sonuçla İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetimindeki Bayern Münih, puanını 68'e çıkardı ve ligin bitimine 6 hafta kala en yakın rakibinin 10 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligdeki 6. mağlubiyetini yaşayan Borussia Dortmund ise 50 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.