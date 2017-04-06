Tayfun Korkut ilk galibiyetini aldı
Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Tayfun Korkut, takımı ile çıktığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.
Leverkusen'in ilk golünü 15. dakikada Julian Brandt atarken, ikinci gol ise 56. dakikada Kevin Volland'ın ayağından geldi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
- Okay göz kamaştırıyor
Toplam 4
Yorum
bu sekilde kulupte oyuncuda kazanir. Gelecek olan parayada Okay kalitesinde biri alinabilir muhakkak. Okayıda dusunmek lazim gidip kendini daha iyi geliştire bilir.
- Okay göz kamaştırıyor
Toplam 4
Yorum
degerini bulan her oyuncu satılmalı bence Sonuçta bu bir ticari şirket. eger degerini buluyorsa 3-5 mil degil tabikide 15-20 veren varsa bence satilmali. Bu sekilde kulupte oyuncuda
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 3
Yorum
Taraftar Abicim haberi nasil okuyorsunuz ya manchestr zaten o parayi verdigi takdirde talisca gider diye oyuncu arayisi baslamis
Tayfun Korkut ilk galibiyetini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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