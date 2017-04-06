Tayfun Korkut ilk galibiyetini aldı

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Tayfun Korkut, takımı ile çıktığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda karşılaştığı Dramstadt 98'i 2-0 mağlup etti. Bayer Leverkusen, Teknik Direktör Tayfun Korkut önderliğinde ilk galibiyetini almış oldu. Korkut ile 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar 5. karşılaşmada galibiyete ulaştı. Alınan galibiyet ile Korkut'un takımı puanını 35'e çıkarırken 10. sırada yer aldı. Ligin son sırasına demir atan Dramstadt 98 ise 15 puanda kaldı.



Leverkusen'in ilk golünü 15. dakikada Julian Brandt atarken, ikinci gol ise 56. dakikada Kevin Volland'ın ayağından geldi.