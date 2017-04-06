 Dortmund Piszczek ile uzattı – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Dortmund Piszczek ile uzattı

    Dortmund Piszczek ile uzattı

    Bundesliga takımlarından , Polonyalı oyuncusu 'in sözleşmesini iki yıl uzattı.

    Alman kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Piszczek'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

    'un sportif direktörü Michael Zorc, Polonyalı milli oyuncunun özellikle gençler için örnek bir profesyonel olduğunu ve takımın lider oyuncuları arasında yer aldığını belirtti.

    Hertha Berlin'den 2010'da sarı-siyahlı ekibe transfer olan Piszczek, Bundesliga'da oynadığı 244 maçta 17 gol attı. Polonyalı oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla görev aldığı 31 maçta ise 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:07
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