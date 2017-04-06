Dortmund Piszczek ile uzattı

Alman kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Piszczek'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Polonyalı milli oyuncunun özellikle gençler için örnek bir profesyonel olduğunu ve takımın lider oyuncuları arasında yer aldığını belirtti.

Hertha Berlin'den 2010'da sarı-siyahlı ekibe transfer olan Piszczek, Bundesliga'da oynadığı 244 maçta 17 gol attı. Polonyalı oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla görev aldığı 31 maçta ise 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.