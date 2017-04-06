Dortmund Piszczek ile uzattı
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Polonyalı oyuncusu Lukasz Piszczek'in sözleşmesini iki yıl uzattı.
Alman kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Piszczek'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Polonyalı milli oyuncunun özellikle gençler için örnek bir profesyonel olduğunu ve takımın lider oyuncuları arasında yer aldığını belirtti.
Hertha Berlin'den 2010'da sarı-siyahlı ekibe transfer olan Piszczek, Bundesliga'da oynadığı 244 maçta 17 gol attı. Polonyalı oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla görev aldığı 31 maçta ise 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:07
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Toplam 8
Yorum
1967 Babel Q. Defansmı yapacak Q. nın yusufa o yaptığı hareketten sonra sarı kart veren hakemlerle yenersiniz anca ama busefer hakemide yenicez.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 9
Yorum
kartal yinemi bu hakem
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Erzurum Gardaş Brezilyaya gitsin hiç gelmesin
Dortmund Piszczek ile uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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