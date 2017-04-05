Tayfun Korkut galibiyetle tanıştı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Darmstadt 98'i 2-0 yendi.
Jonathan-Heimes Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, Julian Brandt'ın 15. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren konuk ekip, Kevin Volland'ın 56. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayer Leverkusen maçı 2-0 kazandı.
Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika forma giydi. Darmstadt 98'de top koşturan Türk futbolcu Hamit Altıntop da mücadelenin tamamında sahada kaldı.
Bu galibiyetle Bayer Leverkusen, puanını 35'e çıkardı. Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan ligin son sırasındaki Darmstadt 98 ise 15 puanda kaldı.
Öte yandan Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 5. maçta ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 42 yaşındaki teknik adam yönetiminde lig ve Avrupa'da çıktığı 4 maçta 3 kez berabere kalıp bir defa da mağlup olmuştu.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:07
- Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
UĞUR BJK Yİ NE KADAR KÖTÜLESENİZ DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ RENKLİLERİN 2. TAKIMI BAŞAKŞEHİR DEN UMUTLANMAYIN.
- Süper Kapışma!
Toplam 27
Yorum
Bjkli Nerdeyse adanaya 4 gol atan gsyi şampiyonluğun en büyük favorisi yapacaklar
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 9
Yorum
UĞUR BJK NİN KÖTÜ TARAFINI ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞSANIZ DA CENK GOL ATMASA DA EN YAKIN RAKİBE 5 PUAN FARK ATMIŞIZ ÇATLAYIN
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