 Hoffenheim'dan sürpriz sonuç! – Fotomaç – 05 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan sürpriz sonuç!

    Hoffenheim'dan sürpriz sonuç!

    'nın 27. haftasında , sahasında 'i 1-0 mağlup ederek rakibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

    Rhein-Neckar Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü, 21. dakikada Hırvat futbolcu Andrej Kramaric kaydetti. 'in Alman savunma oyuncusu Mats Hummels, 'daki 250. maçına çıktı.

    Bu sonuçla Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan , puanını 51'e yükseltti. 29 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hedefini sürdürdü.

    Ligde bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan Bayern Münih ise 65 puanda kaldı.

    Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Köln-Eintracht Frankfurt: 1-0

    Borussia Dortmund-Hamburg: 3-0

    Werder Bremen-Schalke 04: 3-0

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hoffenheim'dan sürpriz sonuç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.