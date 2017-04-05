Hoffenheim'dan sürpriz sonuç!
Bundesliga'nın 27. haftasında Hoffenheim, sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek rakibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Rhein-Neckar Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü, 21. dakikada Hırvat futbolcu Andrej Kramaric kaydetti. Bayern Münih'in Alman savunma oyuncusu Mats Hummels, Bundesliga'daki 250. maçına çıktı.
Bu sonuçla Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 51'e yükseltti. 29 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hedefini sürdürdü.
Ligde bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan Bayern Münih ise 65 puanda kaldı.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Köln-Eintracht Frankfurt: 1-0
Borussia Dortmund-Hamburg: 3-0
Werder Bremen-Schalke 04: 3-0
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:09
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
Hoffenheim'dan sürpriz sonuç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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