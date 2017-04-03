Gomez çıldırdı! 7 dakikada hat-trick

Almanya 1'inci Lig'in (Bundesliga) 26'ncı haftasında Bayer Leverkusen, VFL Wolfsburg ile mücadele etti. Bay Arena'daki karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. Mücadelede Türk kökenli hakem Deniz Aytekin düdük çaldı.







Sahasında ağırladığı VFL Wolfsburg'a 40'ıncı dakikada Bellarabi ve 65'inci dakikada Volland'ın bulduğu goller ile 2-0 üstünlük sağlayan Bayer Leverkusen, Gomez'in 80, 83 ve 87'nci dakikalarda attığı gollere engel olamayınca 3-2 geri düştü. Bayer Leverkusen 89'uncu dakikada Havertz'in kaydettiği golle maçı 3-3 bitirebildi.







Leverkusen formasıyla Ömer Toprak karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, VFL Wolfsburg formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan milli oyuncumuz Yunus Mallı, maçın 46'ncı dakikasında yerini Christian Trasch'a bıraktı.



Çekişmeli geçen maçın ardından Bayer Leverkusen, 32 puanla 11'inçi sırasında yer alırken, VFL Wolfsburg 30 puanla 13'üncü sırada yer buldu.