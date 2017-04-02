Gomez çıldırdı! 7 dakikada hat-trick
Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, VFL Wolfsburg ile 3-3 berabere kaldı.
Almanya 1'inci Lig'in (Bundesliga) 26'ncı haftasında Bayer Leverkusen, VFL Wolfsburg ile mücadele etti. Bay Arena'daki karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. Mücadelede Türk kökenli hakem Deniz Aytekin düdük çaldı.
Sahasında ağırladığı VFL Wolfsburg'a 40'ıncı dakikada Bellarabi ve 65'inci dakikada Volland'ın bulduğu goller ile 2-0 üstünlük sağlayan Bayer Leverkusen, Gomez'in 80, 83 ve 87'nci dakikalarda attığı gollere engel olamayınca 3-2 geri düştü. Bayer Leverkusen 89'uncu dakikada Havertz'in kaydettiği golle maçı 3-3 bitirebildi.
Leverkusen formasıyla Ömer Toprak karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, VFL Wolfsburg formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan milli oyuncumuz Yunus Mallı, maçın 46'ncı dakikasında yerini Christian Trasch'a bıraktı.
Çekişmeli geçen maçın ardından Bayer Leverkusen, 32 puanla 11'inçi sırasında yer alırken, VFL Wolfsburg 30 puanla 13'üncü sırada yer buldu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
Gomez çıldırdı! 7 dakikada hat-trick haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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