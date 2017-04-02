 Bayern’e yeni Robben – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Bayern’e yeni Robben

    Bayern’e yeni Robben
    sık sakatlanan ve yaşı ilerleyen 'in yerine 'ı alıyor. Bavyera temsilcisinin bu transfer için 'e 30 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. 20 yaşındaki genç yıldız her iki kanatta da oynayabiliyor.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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