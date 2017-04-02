Bayern’e yeni Robben
Bayern Münih sık sakatlanan ve yaşı ilerleyen Arjen Robben'in yerine Julian Brandt'ı alıyor. Bavyera temsilcisinin bu transfer için Leverkusen'e 30 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. 20 yaşındaki genç yıldız her iki kanatta da oynayabiliyor.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Bayern’e yeni Robben haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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