Bayern Münih'e kötü haber
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Alman milli kaleci Manuel Neuer, sakatlığı nedeniyle iki maçta görev alamayacak.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, antrenmanda sol ayağından sakatlanan Neuer'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, tedavisine devam edilen 31 yaşındaki kalecinin Bayern Münih'in ligde cumartesi günü Augsburg ve salı günü Hoffenheim ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyeceği kaydedildi.
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Alman file bekçisi, kalesinde 19 gol gördü.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:05
- Oğuzhan'a Roma pençesi
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 20 MİLYON KİMSE KİMSEYE ARTIK VERMİYOR..BOŞ HAYALLER KURMAYALIM 12 MİLYON EURO DAN BAHSEDİYORUZ. TÜRK PARASIYLA 48 TRİLYON ! ! SAT GİTSİN..!
- Fener’den kaptılar
Toplam 1
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BURSA TEBRİKLER BURSA SPOR. AMA YARIN AZİZ İŞARET EDERSE HEMEN BAĞIŞLARSINIZ FERNANDAU, OZAN, VOLKAN GİBİ.
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 10
Yorum
bizi kimler yönetiyor Ozan 8 M.Euro, Özer Hurmacı: 5 M.Euro , Mehmet Topuz: 8 M. Euro, Guiza: 14 M.Euro, Van Persie: 6 M.Euro. Tuncay,Gökhan,Caner bedava...
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