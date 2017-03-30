 Bayern Münih'e kötü haber – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Bayern Münih'e kötü haber

    Bayern Münih'e kötü haber

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Alman milli kaleci Manuel Neuer, sakatlığı nedeniyle iki maçta görev alamayacak.

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Alman milli kaleci Manuel Neuer, sakatlığı nedeniyle iki maçta görev alamayacak.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, antrenmanda sol ayağından sakatlanan Neuer'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildiği belirtildi.

    Açıklamada, tedavisine devam edilen 31 yaşındaki kalecinin Bayern Münih'in ligde cumartesi günü Augsburg ve salı günü Hoffenheim ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyeceği kaydedildi.

    Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Alman file bekçisi, kalesinde 19 gol gördü.

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:05
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