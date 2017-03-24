Kevin Kuranyi futbolu bıraktı!
Alman futbolcu Kevin Kuranyi, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Kişisel internet sitesinden açıklamalarda bulunan Alman golcü, kariyerine ilişkin karara varmasının uzun bir zaman aldığını belirterek, "Kariyerime son veriyorum. 35 yaşıma geldim ve başka şeyler için zaman ayırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bazı teklifler aldığını ve bunlar üzerine günlerce düşündüğünü kaydeden Kuranyi, "Sonunda ailemle daha fazla zaman geçirmekten yana karar verdim. Benim yurdum Stuttgart'tır. Orada, iyi bir kariyer geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.
Kuranyi, maddi yönden cazip teklifler sunan Rusya, Brezilya, Katar ve Çin kulüplerinin kendisine göre olmadığını ve sonraki süreçte menajerlik veya spor yorumcusu olarak görev yapabileceğini belirtti.
2001'den 2010 yılına kadar Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart ve Schalke 04 takımlarında forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da toplam 275 maçta 111 gol ve 48 asistlik bir performans sergiledi.
Bundesliga'dan ayrılarak Rus temsilcisi Dinamo Moskova'da 2010-2015 yılları arasında görev alan Kuranyi, son olarak geçen sezon Hoffenheim'de oynamış ve bu sezon boşta kalmıştı.
Kuranyi, Almanya Milli Takımı'nda da 52 maçta 19 gol kaydetti.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:59
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 35
Yorum
siyah ne kadar dogru bı tespıtte buklunmussun:) mehmet ekici trabzondayken hagi alex sergenle kıyaslıyordunuz simdi olcaya bıle yakıstıramıyorsnz
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 35
Yorum
Ezik bir dusunce dostum Beyaz kardes ozaman isiniz zor gercekten demekki olcay gidince yine kumeye oynayacak ts vay halinize desene. Kume dusmeniz yakindir ozaman
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 35
Yorum
İNTİHAR Van persie mi dersin Kajer mi daha nicesi para diye fenere geldi Para aldı ama kariyeri bitti Ekici intihar ediyor Gs liyin benc Avrp gitsin
Kevin Kuranyi futbolu bıraktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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