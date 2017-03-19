Tayfun Korkut, Leverkusen'de ilk yenilgiyi tattı
Bundesliga'nın 25. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.
Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, Wirsol Rhein-Neckar Arena'da Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.
Hoffenheim'a 3 puanı getiren golü 62. dakikada Sandro Wagner kaydetti.
Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim'ın Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay ise 85 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Hoffenheim, ligdeki 11. galibiyetini alarak puanını 45'e çıkardı. Son 4 maçta 3. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 31 puanda kaldı.
Öte yandan Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 3'üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 42 yaşındaki Korkut yönetiminde ligde Werder Bremen ile 1-1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalmıştı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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