Tayfun Korkut, Leverkusen'de ilk yenilgiyi tattı

Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, Wirsol Rhein-Neckar Arena'da Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Hoffenheim'a 3 puanı getiren golü 62. dakikada Sandro Wagner kaydetti.

Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim'ın Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay ise 85 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Hoffenheim, ligdeki 11. galibiyetini alarak puanını 45'e çıkardı. Son 4 maçta 3. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 31 puanda kaldı.

Öte yandan Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 3'üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 42 yaşındaki Korkut yönetiminde ligde Werder Bremen ile 1-1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalmıştı.