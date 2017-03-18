 Tayfun Korkut, Leverkusen'de ilk yenilgiyi tattı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    , Leverkusen'de ilk yenilgiyi tattı

    Tayfun Korkut, Leverkusen'de ilk yenilgiyi tattı

    'nın 25. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği 'i 1-0 yendi.

    Türk teknik direktör yönetimindeki , Wirsol Rhein-Neckar Arena'da ile karşı karşıya geldi.

    Hoffenheim'a 3 puanı getiren golü 62. dakikada Sandro Wagner kaydetti.

    Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim'ın Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay ise 85 dakika forma giydi.

    Bu sonuçla Hoffenheim, ligdeki 11. galibiyetini alarak puanını 45'e çıkardı. Son 4 maçta 3. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 31 puanda kaldı.

    Öte yandan Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 3'üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 42 yaşındaki Korkut yönetiminde ligde Werder Bremen ile 1-1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalmıştı.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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