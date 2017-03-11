Tayfun Korkut beraberlikle başladı
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, yeni teknik direktörü Tayfun Korkut ile çıktığı ilk lig maçında Werder Bremen ile berabere kaldı.
Ligde 24. haftanın açılış maçında, Bayer Leverkusen Bay Arena'da Werder Bremen'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, 7. dakikada Kevin Volland'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Werder Bremen, 79. dakikada Claudio Pizarro ile ağları havalandırınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bayer Leverkusen'de milli oyuncu Ömer Toprak, 90+6'ncı dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Bayer Leverkusen'in Brezilyalı oyuncusu Wendell ise 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Bundesliga'da Bayer Leverkusen 31, Werder Bremen ise 26 puana ulaştı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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