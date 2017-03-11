 Tayfun Korkut beraberlikle başladı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    beraberlikle başladı

    Tayfun Korkut beraberlikle başladı

    ekiplerinden , yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk lig maçında ile berabere kaldı.

    Ligde 24. haftanın açılış maçında, Bay Arena'da 'i ağırladı.

    Ev sahibi ekip, 7. dakikada Kevin Volland'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Werder Bremen, 79. dakikada Claudio Pizarro ile ağları havalandırınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Bayer Leverkusen'de milli oyuncu , 90+6'ncı dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Bayer Leverkusen'in Brezilyalı oyuncusu Wendell ise 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

    Bu sonuçla 'da Bayer Leverkusen 31, Werder Bremen ise 26 puana ulaştı.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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