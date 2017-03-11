Bayern Münih farkı açıyor
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, zirve yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eintracht Frankfurt'u 3-0 yendi.
Bundesliga'nın 24. haftasında, lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Eintracht Frankfurt'u Robert Lewandowski (2) ve Douglas Costa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Zirve takibini sürdüren Liepzig, konuk ettiği Wolfsburg karşısında Mario Gomez'i·n 9. daki·kada golüne engel olamayarak 1-0 yenildi ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Hafta içi Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Borussia Dortmund ise Hertha Berlin deplasmanında puan alamadı. Ev sahibi Hertha Berlin 11. dakikada Salomon Kalou, 71. dakikada Marvin Plattenhardt'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund'un tek golü, 55. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.
Bu sonuçların ardından 59 puanlı Bayern Münih, zirve yolundaki en yakın rakibi Liepzig ile arasındaki puan farkını 10'a yükseltti. Borussia Dortmund ise 43 puanla 3. sırada kaldı.
Bundesliga'da bugün sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt: 3-0
Darmstadt 98-Mainz 05: 2-1
Freiburg-Hoffenheim: 1-1
Hertha Berlin-Borussia Dortmund: 2-1
Leipzig-Wolfsburg: 0-1
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:04
- Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
GS'li ohh semih yok :) bu ahmet oguzu da alın gs. iyi kumaşı var keşke semihle takas yapabilsek. birde aldıgınız adamlar 1 alamazken 5 vermeyin.
- Rıdvan Dilmen'den Advocaat iddiası
Toplam 7
Yorum
Hamdi Güneş A.Yıldırım gitsin demek olmaz.Ama transfer ve hocanın işine karışmamalı.Bu ikisinde çok büyük hatalar yaptı Kendi sadece kulübü yönetsin ..
- Büyük gün 31 Mart!
Toplam 7
Yorum
Egeli FB li Aynen yorumunua katliyorum ve Ilahi adalet FB lehine yerini bulacak merak etmeyin
Bayern Münih farkı açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.