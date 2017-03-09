Xabi Alonso, sezon sonunda bırakacak
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in İspanyol orta saha oyuncusu Xabi Alonso, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacak.
Bu kararı vermenin kolay olmadığını söyleyen Alonso, "Kariyerimi, hala en üst seviyedeyken bırakmak istedim. Bayern Münih'te oynadığım ve bu ailenin bir parçası olduğum için inanılmaz derecede gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.
18 yıllık kariyerinde Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih kulüplerinde oynayan futbolcu, 2005 ve 2014'te UEFA Şampiyonlar Ligi, 2005'te UEFA Süper Kupası, 2012'de La Liga, 2015 ve 2016'da Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.
Alonso, 114 kez giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012 yıllarında da Avrupa şampiyonluğu elde etti.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:02
- Barcelona'dan Türkiye mesajı: "Biz bitti demeden bitmez"
Toplam 8
Yorum
aslan Son gol 10cm geride ofsayt yok. penaltılarda buz gibi penaltı, psgli değilsen kupon yattı heralde.
- Kafana takma!
Toplam 17
Yorum
Nani Gereğini yaptı mı ? Vahh Vahh
- Rıza Çalımbay'ın 'defans' sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
özgür yerinde olsam kaleciyi kovardım erenden yediği golü artık 3. lıgde atıyorlar takımın iyi iyi bi kaleci ile daha üste çıkabilirdiniz
Xabi Alonso, sezon sonunda bırakacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.