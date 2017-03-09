Xabi Alonso, sezon sonunda bırakacak

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 2014 yazından bu yana formalarını giyen 35 yaşındaki Alonso'nun, sezon sonunda futbolu bırakacağı belirtildi.

Bu kararı vermenin kolay olmadığını söyleyen Alonso, "Kariyerimi, hala en üst seviyedeyken bırakmak istedim. Bayern Münih'te oynadığım ve bu ailenin bir parçası olduğum için inanılmaz derecede gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

18 yıllık kariyerinde Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih kulüplerinde oynayan futbolcu, 2005 ve 2014'te UEFA Şampiyonlar Ligi, 2005'te UEFA Süper Kupası, 2012'de La Liga, 2015 ve 2016'da Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

Alonso, 114 kez giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012 yıllarında da Avrupa şampiyonluğu elde etti.