"Onu bu hale getiren 16 yaşında bir Türk"
Alman basınından flaş iddia: "Grosskreutz'u hastanelik eden 16 yaşında bir Türk"
Alman basını, geçtiğimiz günlerde karıştığı kavgada Kevin Grosskreutz'u hastanelik eden kişinin 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.
Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan ancak evrakları yetişmeyince forma giyemeden devre arasında Stuttgart'a giden Grosskreutz, 28 Şubat'ta alkollü halde bir kavgaya karışmış ve hastanelik olmuştu. 28 yaşındaki Alman oyuncu, yaşananların ardından kulüpten gönderilmiş, sonrasında ise futbolu bıraktığını açıklamıştı.
Alman Bild Gazetesi, Grosskreutz'u hastanelik eden kişinin 16 yaşında olduğunu yazdı. Saldırganın Türk vatandaşlığının da bulunduğunun belirtildiği haberde, şahsın daha önceden yaralama suçundan poliste kaydının olduğu ifade edildi. Saldırganın Stuttgart'ın 60 kilometre doğusundaki Geislingen'de yaşadığı vurgulanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.
Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan ancak evrakları yetişmeyince forma giyemeden devre arasında Stuttgart'a giden Grosskreutz, 28 Şubat'ta alkollü halde bir kavgaya karışmış ve hastanelik olmuştu. 28 yaşındaki Alman oyuncu, yaşananların ardından kulüpten gönderilmiş, sonrasında ise futbolu bıraktığını açıklamıştı.
Alman Bild Gazetesi, Grosskreutz'u hastanelik eden kişinin 16 yaşında olduğunu yazdı. Saldırganın Türk vatandaşlığının da bulunduğunun belirtildiği haberde, şahsın daha önceden yaralama suçundan poliste kaydının olduğu ifade edildi. Saldırganın Stuttgart'ın 60 kilometre doğusundaki Geislingen'de yaşadığı vurgulanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray Lens’in peşinde!
Toplam 29
Yorum
hagi bu yönetimden hiçbir şey olmaz.işleri güçleri gsnin değeri düşürmek rezil etmek.
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 11
Yorum
fener gider alır KLASİK FB TRANSFER POLİTİKASI BEŞİKTAŞIN BEĞENDİĞİ OYUNCULARI ALIR GELİR. SONRA YİNE HER SENE Kİ GİBİ HÜSRAN YAŞAMAYA DEVAM EDERLER :)
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 11
Yorum
atogen 12 yaşındaki Muhammet Demirci'yi İstanbul'da bulan Barcelona, Brezilya liginde oynayanları mı göremeyecek?
"Onu bu hale getiren 16 yaşında bir Türk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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