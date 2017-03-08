"Onu bu hale getiren 16 yaşında bir Türk"

Alman basını, geçtiğimiz günlerde karıştığı kavgada Kevin Grosskreutz'u hastanelik eden kişinin 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan ancak evrakları yetişmeyince forma giyemeden devre arasında Stuttgart'a giden Grosskreutz, 28 Şubat'ta alkollü halde bir kavgaya karışmış ve hastanelik olmuştu. 28 yaşındaki Alman oyuncu, yaşananların ardından kulüpten gönderilmiş, sonrasında ise futbolu bıraktığını açıklamıştı.Alman Bild Gazetesi, Grosskreutz'u hastanelik eden kişinin 16 yaşında olduğunu yazdı. Saldırganın Türk vatandaşlığının da bulunduğunun belirtildiği haberde, şahsın daha önceden yaralama suçundan poliste kaydının olduğu ifade edildi. Saldırganın Stuttgart'ın 60 kilometre doğusundaki Geislingen'de yaşadığı vurgulanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.