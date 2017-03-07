Leverkusen, Tayfun Korkut'a emanet
Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, görevi Tayfun Korkut'a teslim etti.
Tayfun Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen, Korkut'un teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü takım olacak.
BAYER LEVERKUSEN DE RESMEN AÇIKLADI
Alman basınında çıkan haberlerin ardından Bayer Leverkusen'den de resmi açıklama yapıldı. Alman ekibi, Tayfun Korkut'la anlaşmaya varıldığını taraftarlara resmi twiter hesabından duyurdu.
Tayfun #Korkut hat bei #Bayer04 einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. pic.twitter.com/uQp5JtKpuu— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 6 Mart 2017
HEDEF AVRUPA KUPALARI
B. Leverkusen'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut, imzaların atılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözleşmesinin kısa süreli oluşunu değerlendiren genç teknik adam, "Her değişiklik şans ve risktir. Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok. 3 yıllık sözleşme yaparsın 3 ayda gidersin. Bremen maçıyla başlayacağız. Hedefimiz ligi Avrupa kupalarına katılacak bir yerde bitirmek. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.
42 yaşındaki teknik adam daha önce Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen'in kadrosunda milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da yer alıyor.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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