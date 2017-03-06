Leverkusen, Tayfun Korkut'a emanet

Tayfun #Korkut hat bei #Bayer04 einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. pic.twitter.com/uQp5JtKpuu — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 6 Mart 2017

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayer Leverkusen teknik direktörlük görevi için Tayfun Korkut ile anlaşma sağladı. Alman ekibi, cumartesi günü Borussia Dortmund'a deplasmanda 6-2 kaybedilen maç sonrası Roger Schmidt ile yolları ayırmıştı. Leverkusen'in teknik direktörlük görevi için 42 yaşındaki Tayfun Korkut ile anlaştığı belirtildi. Kulüpten henüz resmi açıklama yapılmazken, Alman basınında Leverkusen'i sezon sonuna kadar Tayfun Korkut'un çalıştıracağı belirtildi.Tayfun Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen, Korkut'un teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü takım olacak.Alman basınında çıkan haberlerin ardından Bayer Leverkusen'den de resmi açıklama yapıldı. Alman ekibi, Tayfun Korkut'la anlaşmaya varıldığını taraftarlara resmi twiter hesabından duyurdu.B. Leverkusen'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut, imzaların atılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözleşmesinin kısa süreli oluşunu değerlendiren genç teknik adam, "Her değişiklik şans ve risktir. Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok. 3 yıllık sözleşme yaparsın 3 ayda gidersin. Bremen maçıyla başlayacağız. Hedefimiz ligi Avrupa kupalarına katılacak bir yerde bitirmek. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.42 yaşındaki teknik adam daha önce Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen'in kadrosunda milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da yer alıyor.