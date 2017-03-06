 Günün flaş haberi Almanya'dan – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Günün flaş haberi Almanya'dan

    Günün flaş haberi Almanya'dan

    Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, görevi Tayfun Korkut'a teslim etti.

    Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayer Leverkusen teknik direktörlük görevi için Tayfun Korkut ile anlaşma sağladı. Alman ekibi, cumartesi günü Borussia Dortmund'a deplasmanda 6-2 kaybedilen maç sonrası Roger Schmidt ile yolları ayırmıştı. Leverkusen'in teknik direktörlük görevi için 42 yaşındaki Tayfun Korkut ile anlaştığı belirtildi. Kulüpten henüz resmi açıklama yapılmazken, Alman basınında Leverkusen'i sezon sonuna kadar Tayfun Korkut'un çalıştıracağı belirtildi.

    Tayfun Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen, Korkut'un teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü takım olacak.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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