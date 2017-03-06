Günün flaş haberi Almanya'dan
Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, görevi Tayfun Korkut'a teslim etti.
Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayer Leverkusen teknik direktörlük görevi için Tayfun Korkut ile anlaşma sağladı. Alman ekibi, cumartesi günü Borussia Dortmund'a deplasmanda 6-2 kaybedilen maç sonrası Roger Schmidt ile yolları ayırmıştı. Leverkusen'in teknik direktörlük görevi için 42 yaşındaki Tayfun Korkut ile anlaştığı belirtildi. Kulüpten henüz resmi açıklama yapılmazken, Alman basınında Leverkusen'i sezon sonuna kadar Tayfun Korkut'un çalıştıracağı belirtildi.
Tayfun Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen, Korkut'un teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü takım olacak.
Tayfun Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen, Korkut'un teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü takım olacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En zor maçlardan birini kazandık
Toplam 2
Yorum
12nümero Bu hafta bir kez daha anlaşıldı. Transferde öncelik duran top cambazı bir 10 numara olmalıdır.
- Şans yardımıyla
Toplam 18
Yorum
verdu şans değil hakem yardımıyla her zaman ki gibi
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 70
Yorum
:D adam BJK 2 yıldır böyle kazanıyor dedi ya lan :D önce oynanan fotballa bir baksana sen BJK dışında keyif veren varmı diğer büyük takımlardan
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