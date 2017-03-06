Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut'a emanet
Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, görevi Tayfun Korkut'a teslim etti.
Tayfun Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen, Korkut'un teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü takım olacak.
BAYER LEVERKUSEN DE RESMEN AÇIKLADI
Alman basınında çıkan haberlerin ardından Bayer Leverkusen'den de resmi açıklama yapıldı. Alman ekibi, Tayfun Korkut'la anlaşmaya varıldığını taraftarlara resmi twiter hesabından duyurdu.
Tayfun #Korkut hat bei #Bayer04 einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. pic.twitter.com/uQp5JtKpuu— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 6 Mart 2017
HEDEF AVRUPA KUPALARI
B. Leverkusen'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut, imzaların atılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözleşmesinin kısa süreli oluşunu değerlendiren genç teknik adam, "Her değişiklik şans ve risktir. Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok. 3 yıllık sözleşme yaparsın 3 ayda gidersin. Bremen maçıyla başlayacağız. Hedefimiz ligi Avrupa kupalarına katılacak bir yerde bitirmek. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.
42 yaşındaki teknik adam daha önce Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen'in kadrosunda milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da yer alıyor.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:05
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 133
Yorum
kartal tkr zorunuza gidiyorsa hakemleri de yenin sampiyon olun ama onun için de iyi futbol oynamak sahaya yüreğini koymak lazım
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 133
Yorum
kartal tkr beyler boş konusmayın ortada iyi takım iyi futbol var.bi kişi de çıkıp demiyor ki kötü oynuyoruz herkes biyere giydiriyor.
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 82
Yorum
BekoBJK Atınç a niye sormuyorsunuz diye eleştiriyosun. Arada fark var biri 23 yaşında Atınç diğeride Mehmet Topal.
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