Marco Reus 1 ay yok

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada Reus'un bacağının arka tarafındaki kas lifinin yırtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun bu sakatlığından dolayı yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Thomas Tuchel de yaptığı açıklamada, Reus'un haftalardır istikrarlı bir şekilde oynadığını, bu sakatlıkla takımının büyük bir kayıp yaşadığını ifade etti.