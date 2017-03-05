 Marco Reus 1 ay yok – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    1 ay yok

    Marco Reus 1 ay yok

    takımlarından ’da forma giyen ’un sakatlığından dolayı 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada Reus'un bacağının arka tarafındaki kas lifinin yırtıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun bu sakatlığından dolayı yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

    Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Thomas Tuchel de yaptığı açıklamada, Reus'un haftalardır istikrarlı bir şekilde oynadığını, bu sakatlıkla takımının büyük bir kayıp yaşadığını ifade etti.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:45
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