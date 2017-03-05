Marco Reus 1 ay yok
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Marco Reus’un sakatlığından dolayı 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada Reus'un bacağının arka tarafındaki kas lifinin yırtıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun bu sakatlığından dolayı yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Thomas Tuchel de yaptığı açıklamada, Reus'un haftalardır istikrarlı bir şekilde oynadığını, bu sakatlıkla takımının büyük bir kayıp yaşadığını ifade etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:45
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Toplam 8
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hoca ayık ol sabri yasin selçuk hakan bu adamları artık kadroya alma hoca linnes josue ahmet rodriguesi oynat bir zahmet
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erhard Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan 7 tane defansif oyuncu. burda Türkiyenin en büyük takımlarından biri osmanlı mı fener mi der yabancı biri
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Düsseldorf'lu Dikkat ette, Arena’da Taraftarın verecegi KİŞILİK AYARINA ihtiyac duyma ! Zira Beşiktaş, tüm degerleri gibi hocasınıda korumasını bilir !
Marco Reus 1 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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