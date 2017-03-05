Dortmund gol oldu yağdı
Bundesliga'nın 23. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup etti.
Signal Iduna Park'ta oynan karşılaşmada Borussia Dortmund'a 3 puanı getiren golleri, 6. dakikada Ousmane Dembele, 26. ve 69. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 77. dakikada Christian Pulisic, 85. dakikada penaltıdan Andre Schürrle ve 90. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.
Konuk ekibin gollerini ise 48. dakikada Kevin Volland ve 74. dakikada Wendell attı.
Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika forma giydi. Borussia Dortmund'daki milli futbolcular Emre Mor ile Nuri Şahin, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından 18 kişilik kadroda tercih edilmedi.
Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan sarı-siyahlı ekip, puanını 43'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu. Peş peşe 2. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 30 puanda kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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