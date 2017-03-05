 Dortmund gol oldu yağdı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Dortmund gol oldu yağdı

    Dortmund gol oldu yağdı

    'nın 23. hafta karşılaşmasında , sahasında 'i 6-2 mağlup etti.

    Signal Iduna Park'ta oynan karşılaşmada 'a 3 puanı getiren golleri, 6. dakikada Ousmane Dembele, 26. ve 69. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 77. dakikada Christian Pulisic, 85. dakikada penaltıdan Andre Schürrle ve 90. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

    Konuk ekibin gollerini ise 48. dakikada Kevin Volland ve 74. dakikada Wendell attı.

    'de milli futbolcu Ömer Toprak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika forma giydi. Borussia Dortmund'daki milli futbolcular Emre Mor ile Nuri Şahin, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından 18 kişilik kadroda tercih edilmedi.

    'da üst üste 3. galibiyetini alan sarı-siyahlı ekip, puanını 43'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu. Peş peşe 2. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 30 puanda kaldı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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