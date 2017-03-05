Bayern'i durdurabilen yok!
Bundesliga'da lider Bayern Münih, Köln deplasmanından rahat bir galibiyet ile döndü. Rakibini 3-0'la geçen Bayern şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldı.
Takipçisi Leipzig'in puan kaybettiği haftada fırsat tepmeyen Bavyera devi 25. dakikada Javi Martinez, 48. dakikada Bernat ve 90. dakikada Ribery'nin golleriyle galibiyete ulaştı. 56 puanda puanla zirvedeki yerini koruyan Bayern, 2. sıradaki Leipzig ile olan farkı yediye çıkardı. Evinde bu sezon ilk kez yenilen Köln ise 33 puanda kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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