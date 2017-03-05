 Bayer Leverkusen'de Schmidt'in görevine son verildi – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    'de Schmidt'in görevine son verildi

    Bayer Leverkusen'de Schmidt'in görevine son verildi

    Bundesliga takımlarından 'de, teknik direktör dönemi sona erdi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Schmidt'in görevine sonra verilmesine ilişkin kararın, yönetimin tavsiyesiyle kulübün hissedarlar kurulu ve denetleme kurulu tarafından alındığı ifade edildi.

    Açıklamada, yeni teknik direktörün en kısa zamanda duyurulacağı kaydedildi.

    Schmidt, 2014'te kırmızı-siyahlı takımın başına geçmişti.

    Bundesliga'da dün Borussia Dortmund'a 6-2 yenilen Bayer Leverkusen, son 6 maçta 4 mağlubiyet yaşadı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:42
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