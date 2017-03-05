Bayer Leverkusen'de Schmidt'in görevine son verildi

Bayer Leverkusen Kulübünden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Schmidt'in görevine sonra verilmesine ilişkin kararın, yönetimin tavsiyesiyle kulübün hissedarlar kurulu ve denetleme kurulu tarafından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni teknik direktörün en kısa zamanda duyurulacağı kaydedildi.

Schmidt, 2014'te kırmızı-siyahlı takımın başına geçmişti.

Bundesliga'da dün Borussia Dortmund'a 6-2 yenilen Bayer Leverkusen, son 6 maçta 4 mağlubiyet yaşadı.