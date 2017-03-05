Bayer Leverkusen'de Schmidt'in görevine son verildi
Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de, teknik direktör Roger Schmidt dönemi sona erdi.
Bayer Leverkusen Kulübünden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Schmidt'in görevine sonra verilmesine ilişkin kararın, yönetimin tavsiyesiyle kulübün hissedarlar kurulu ve denetleme kurulu tarafından alındığı ifade edildi.
Açıklamada, yeni teknik direktörün en kısa zamanda duyurulacağı kaydedildi.
Schmidt, 2014'te kırmızı-siyahlı takımın başına geçmişti.
Bundesliga'da dün Borussia Dortmund'a 6-2 yenilen Bayer Leverkusen, son 6 maçta 4 mağlubiyet yaşadı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:42
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Toplam 8
Yorum
hoca ayık ol sabri yasin selçuk hakan bu adamları artık kadroya alma hoca linnes josue ahmet rodriguesi oynat bir zahmet
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erhard Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan 7 tane defansif oyuncu. burda Türkiyenin en büyük takımlarından biri osmanlı mı fener mi der yabancı biri
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Düsseldorf'lu Dikkat ette, Arena’da Taraftarın verecegi KİŞILİK AYARINA ihtiyac duyma ! Zira Beşiktaş, tüm degerleri gibi hocasınıda korumasını bilir !
Bayer Leverkusen'de Schmidt'in görevine son verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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