Dortmund gol oldu yağdı

Signal Iduna Park'ta oynan karşılaşmada Borussia Dortmund'a 3 puanı getiren golleri, 6. dakikada Ousmane Dembele, 26. ve 69. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 77. dakikada Christian Pulisic, 85. dakikada penaltıdan Andre Schürrle ve 90. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise 48. dakikada Kevin Volland ve 74. dakikada Wendell attı.

Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika forma giydi. Borussia Dortmund'daki milli futbolcular Emre Mor ile Nuri Şahin, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından 18 kişilik kadroda tercih edilmedi.

Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan sarı-siyahlı ekip, puanını 43'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu. Peş peşe 2. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 30 puanda kaldı.