Bayern'i durdurabilen yok!
Bundesliga'da lider Bayern Münih, Köln deplasmanından rahat bir galibiyet ile döndü. Rakibini 3-0'la geçen Bayern şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldı.
Takipçisi Leipzig'in puan kaybettiği haftada fırsat tepmeyen Bavyera devi 25. dakikada Javi Martinez, 48. dakikada Bernat ve 90. dakikada Ribery'nin golleriyle galibiyete ulaştı. 56 puanda puanla zirvedeki yerini koruyan Bayern, 2. sıradaki Leipzig ile olan farkı yediye çıkardı. Evinde bu sezon ilk kez yenilen Köln ise 33 puanda kaldı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens Osmanlıspor maçında yok
Toplam 14
Yorum
vedaku Lens'in babası vefat etmiş, senin yaptığın espiriye bak.
- Olcay Şahan muhteşemdi
Toplam 5
Yorum
ofliii yarın ikimaç kaybedersin başlarsın yok öyleydi yok böyleydi demeye.
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 47
Yorum
Sulo baba İşin aslısı avrupada ve dünyada bilinen tek Türk derbisi FB-GS derbisidir FB ve GSnin bjk ile yaptığı maçlar istanbul arası derbiciktir
Bayern'i durdurabilen yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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