 Bayern'i durdurabilen yok! – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bayern'i durdurabilen yok!

    Bayern'i durdurabilen yok!

    'da lider , deplasmanından rahat bir galibiyet ile döndü. Rakibini 3-0'la geçen Bayern şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldı.

    Takipçisi Leipzig'in puan kaybettiği haftada fırsat tepmeyen Bavyera devi 25. dakikada Javi Martinez, 48. dakikada Bernat ve 90. dakikada Ribery'nin golleriyle galibiyete ulaştı. 56 puanda puanla zirvedeki yerini koruyan Bayern, 2. sıradaki Leipzig ile olan farkı yediye çıkardı. Evinde bu sezon ilk kez yenilen ise 33 puanda kaldı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern'i durdurabilen yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.