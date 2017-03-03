 Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırdı! – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırdı!

    Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırdı!

    VfB Stuttgart Kulübü, Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'un sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı.

    Galatasaray'da geçen sezonki kısa süreli macerasının ardından Almanya'ya dönen Kevin Grosskreutz, geçtiğimiz günlerde kavgaya karışmış ve geceyi hastanede geçirmişti.

    VfB Stuttgart Kulübü de bugün yaptığı açıklamada 28 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesh edildiğini bildirdi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:46
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