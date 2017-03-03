Stuttgart, Grosskreutz ile yolları ayırdı!
VfB Stuttgart Kulübü, Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'un sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı.
VfB Stuttgart Kulübü de bugün yaptığı açıklamada 28 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesh edildiğini bildirdi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:46
- ''F.Bahçe'nin parası bana yetmez!''
Toplam 23
Yorum
HCK / BJK SENİN ( AZİZ'E ) VERECEĞİN EN GÜZEL CEVAP, BEŞİKTAŞ'TA HARİKALAR YARATIP FAYDALI OLMAN VE KISKANDIRMANDIR. ÇENENİ VE KENDİNİ BOŞA YORMA..!!
- Fenerdao
Toplam 8
Yorum
joker1990 Kayseri süper lige konsantre olmuş lig den düşmemek için fener lig şampiyonluğundan ümidini kesmiş ister istemez fener Türkiye kupasına konsantre olmuş kazanamasa ilginç olurdu bu kadar basit
- ''Beni haksız çıkarmadı''
Toplam 7
Yorum
özgür aziz yıldırım fb yi 3. lige de düşürse aday olursa yine şeçilir çünkü 8000 adamı sorgusuz sualsiz aziz yıldırım a oy veriyor
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