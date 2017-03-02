Çağlar Söyüncü ayrılmayı düşünmüyor

Çağlar Söyüncü, Kicker dergisinde yer alan haberde, Freiburg'dan ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Doğru yerde olduğumu hissediyorum ve yaz aylarında transfer olmayı düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Genç futbolcu, teknik direktör Christian Streich ve tüm teknik kadro tarafından kendisine verilen destekten dolayı minnettar olduğunu kaydetti.

Kulübün yönetim kurulu üyesi Joachen Saier de 20 yaşındaki futbolcuyu başka kulübe vermek istemediklerini vurgulayarak, "Çağlar Söyüncü'nün üzerinde fiyat etiketi yok." yorumunu yaptı.

Saier, kulübün Çağlar Söyüncü ile yola devem etmek istediğini ve genç futbolcuyu bu yaz kesinlikle satmayacaklarını belirtti.

Öte yandan milli futbolcunun yeteneğinin övüldüğü haberde, Çağlar'ın iki ayağını kullanabildiği, hava toplarında kuvvetli, hızlı ve güçlü olduğu ifade edildi.

Savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün bu sezon ikili mücadelelerin yüzde 66,3'ünü kazanarak ligde 8. sırada yer aldığı, daha önceki haftalarda bu kategoride birinci sırada bulunduğuna da dikkat çekildi.

Bazı eksiklerini gidermesi ve potansiyelini kullanması durumunda Çağlar Söyüncü'nün "ham elmastan parlatılmış elmas" haline geleceğinin vurgulandığı haberde, Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City'nin milli futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Rusya ve Çin'den bazı kulüplerin de Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği söylentilerinin bulunduğuna işaret edildi.

Freiburg ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunun Çağlar Söyüncü, bu sezon Bundesliga'da 19 maçta forma giydi.