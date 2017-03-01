Grosskreutz hastenelik oldu
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan ancak Dortmund kariyeri olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı formayı doğru dürüst sırtına geçiremeyen Grosskreutz'un gece gezmesi ve alkollü hali başına büyük işler açtı.
Gece kulübünden sarhoş halde çıkan Stuttgartlı futbolcu, sokakta alkolünde etkisiyle gençlerle laf dalaşına girdi. Ancak dakikalar sonra karşısındakilerin tekmeli, yumruklu şiddetiyle yüzü gözü kan içinde kaldı. Güçlükle hastaneye giden Alman futbolcunun tedavisi hala sürüyor.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:06
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Yorum
Bjkmutluu Beşiktaşın cocugu Aziz yıldırım !!!
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emre yerine futbolcu alınabilirdi ama 2.7 milyon euroya alamassın ilk başta 8 milyon euro konuşuyorduk şimdi 2.7 inmiş dursun neyin kafasındasın
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teo Misket oynayan adama Bachata mı oynatcan ?
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