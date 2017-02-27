Wolfsburg'da deprem!
Bundesliga takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son verildiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligde Werder Bremen ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Ismael ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi. Yeni teknik direktörün yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.
Ismael, 2016'nın ekim ayında Dieter Hecking'in yerine yeşil-beyazlı ekibin başına getirilmişti.
Bundesliga'da bu sezon 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Wolfsburg, 22 puanla 14. sırada yer alıyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Wolfsburg'da deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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