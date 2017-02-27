 Wolfsburg'da deprem! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Wolfsburg'da deprem!

    Wolfsburg'da deprem!

    Bundesliga takımlarından Wolfsburg, teknik direktör 'in görevine son verildiğini açıkladı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligde Werder Bremen ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Ismael ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi. Yeni teknik direktörün yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

    Ismael, 2016'nın ekim ayında Dieter Hecking'in yerine yeşil-beyazlı ekibin başına getirilmişti.

    Bundesliga'da bu sezon 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Wolfsburg, 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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