Bayern Münih Hamburg'a acımıyor
Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. haftasında Hamburg'u 8-0 mağlup etti.
Aillanz Arena'da oynanan maçta Lewandowski ve David Alaba 2'şer gol attı. Bayern'in diğer golleri Robben, Vidal ve Thiago'dan geldi. Bayern Münih bu sonuçla puanını 53'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Hamburg ise 20 puanla 16. sırada kaldı.
AİLLANZ ARENA KABUSU OLDU
Bayern Münih'in Hamburg'a karşıs son yıllarda sahasında aldığı farklı skorlar dikkat çekiyor. Bavyera ekibi, Aillanz Arena'da Hamburg'a karşı son 7 maçta 44 gol attı. İşte Bayern'in iç sahada Hamburg'a karşı aldığı sonuçlar:
2010/2011: 6-0
2011/2012: 5-0
2012/2013: 9-2
2013/2014: 3-1
2014/2015: 8-0
2015/2016: 5-0
2016/2017: 8-0
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Bayern Münih Hamburg'a acımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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