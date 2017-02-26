Bayern Münih Hamburg'a acımıyor

Aillanz Arena'da oynanan maçta Lewandowski ve David Alaba 2'şer gol attı. Bayern'in diğer golleri Robben, Vidal ve Thiago'dan geldi. Bayern Münih bu sonuçla puanını 53'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Hamburg ise 20 puanla 16. sırada kaldı.



AİLLANZ ARENA KABUSU OLDU

Bayern Münih'in Hamburg'a karşıs son yıllarda sahasında aldığı farklı skorlar dikkat çekiyor. Bavyera ekibi, Aillanz Arena'da Hamburg'a karşı son 7 maçta 44 gol attı. İşte Bayern'in iç sahada Hamburg'a karşı aldığı sonuçlar:



2010/2011: 6-0

2011/2012: 5-0

2012/2013: 9-2

2013/2014: 3-1

2014/2015: 8-0

2015/2016: 5-0

2016/2017: 8-0