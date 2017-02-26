 Bayern Münih Hamburg'a acımıyor – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hamburg'a acımıyor

    Bayern Münih Hamburg'a acımıyor

    , Bundesliga'nın 22. haftasında Hamburg'u 8-0 mağlup etti.

    Aillanz Arena'da oynanan maçta Lewandowski ve David Alaba 2'şer gol attı. Bayern'in diğer golleri Robben, Vidal ve Thiago'dan geldi. bu sonuçla puanını 53'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Hamburg ise 20 puanla 16. sırada kaldı.

    AİLLANZ ARENA KABUSU OLDU
    Bayern Münih'in Hamburg'a karşıs son yıllarda sahasında aldığı farklı skorlar dikkat çekiyor. Bavyera ekibi, Aillanz Arena'da Hamburg'a karşı son 7 maçta 44 gol attı. İşte Bayern'in iç sahada Hamburg'a karşı aldığı sonuçlar:

    2010/2011: 6-0
    2011/2012: 5-0
    2012/2013: 9-2
    2013/2014: 3-1
    2014/2015: 8-0
    2015/2016: 5-0
    2016/2017: 8-0

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih Hamburg'a acımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.