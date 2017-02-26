 Altıntop kardeşlerde gülen taraf Halil oldu – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Altıntop kardeşlerde gülen taraf Halil oldu

    Altıntop kardeşlerde gülen taraf Halil oldu

    Bundesliga'nın 22. haftasında 'un formasını giydiği , ikiz kardeşi 'un takımı 98'i deplasmanda 2-1 yendi.

    Ev sahibi ekip, Marcel Heller'in 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan , 55. dakikada penaltıdan Paul Verhaegh ve 85. dakikada Raul Bobadilla'nın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

    ile , maçta 90 dakika forma giydi.

    Ligde 2 maç aradan sonra sahadan galip ayrılan Augsburg, puanını 27'ye yükseltti. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini yaşayan 98 ise 12 puanda kaldı.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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