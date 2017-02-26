Altıntop kardeşlerde gülen taraf Halil oldu
Bundesliga'nın 22. haftasında Halil Altıntop'un formasını giydiği Augsburg, ikiz kardeşi Hamit Altıntop'un takımı Darmstadt 98'i deplasmanda 2-1 yendi.
Ev sahibi ekip, Marcel Heller'in 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Augsburg, 55. dakikada penaltıdan Paul Verhaegh ve 85. dakikada Raul Bobadilla'nın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Halil Altıntop ile Hamit Altıntop, maçta 90 dakika forma giydi.
Ligde 2 maç aradan sonra sahadan galip ayrılan Augsburg, puanını 27'ye yükseltti. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini yaşayan Darmstadt 98 ise 12 puanda kaldı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Altıntop kardeşlerde gülen taraf Halil oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.