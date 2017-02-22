Kerem Demirbay sözleşme uzattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'ın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'a sezon başında gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2019'un haziran ayında bitecek sözleşmesi, 2021'in haziran ayına kadar uzatıldı.
Kerem, 16 maçta ürettiği 3 gol ve 6 asistle Hoffenheim'ın bu sezon Bundesliga'daki çıkışında önemli rol oynadı.
Hem Türkiye hem de Almanya'nın 21 yaş altı milli takımında oynayan Kerem, 2016'nın aralık ayında Alman spor dergisi Kicker'e verdiği demeçte, hangi ülkenin A milli takımında forma giyeceğine henüz karar vermediği söylemişti.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:58
- Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da
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Yorum
salih Gördüğümüz gözlemlediğimiz kadarı ile çok fazla hakem hataları yapılıyor. Önlem almak yerine eleştiriyi hazmetmeyen kurulu kınıyorum.
- Avrupa’nın zirvesinde
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Yorum
gsli assislere bakilirsa snijder aldigi parayi hak ediyor ama selcuga ne demeli bilemiyorum
- ''Hata değil art niyet var!''
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Yorum
erhan zaten eşit şartlarda hiç birisi fenerle boy ölçüşemez.beşiktaşa gösterilmeyen onlarca 2.sarı ve kırmızı kart var ilk 3e giremezdi beşiktaş.
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