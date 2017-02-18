Dortmund, Gomezli Wolfsburg'a acımadı

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Jeffrey Bruma (kendi kalesine), 48. dakikada Lukasz Piszczek ve 59. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Dortmund'da Emre Mor maç kadrosunda yer almadı. Wolfsburg'da Yunus Mallı maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Mario Gomez ise 11'de başladığı maçın 60. dakikasında oyundan alındı.





Bu galibiyetin ardından Dortmund puanını 47'ye yükseltti. Wolfsburg 22 puanda kaldı. Almanya Ligi'nde gelecek hafta Dortmund, Freiburg'a konuk olacak. Wolfsburg, Werder Bremen'i ağırlayacak.



KENDİ STATLARINDAKİ MAÇTA DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GİRDİLER!

Signal İduna Park'taki maçta Borussia Dortmund'un ateşli taraftar grubunun yer aldığı Süd tribünü ceza nedeniyle kapatılınca Dortmund taraftarı çareyi deplasman tribününe girmekte buldu. Cezalı taraftarlar, Wolfsburg tribününün biletlerini alarak kendi statlarında takımlarını deplasman tribününden destekledi.



