Dortmund, Gomezli Wolfsburg'a acımadı
Almanya Ligi'nde 21. dakikada Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Jeffrey Bruma (kendi kalesine), 48. dakikada Lukasz Piszczek ve 59. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Dortmund'da Emre Mor maç kadrosunda yer almadı. Wolfsburg'da Yunus Mallı maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Mario Gomez ise 11'de başladığı maçın 60. dakikasında oyundan alındı.
Bu galibiyetin ardından Dortmund puanını 47'ye yükseltti. Wolfsburg 22 puanda kaldı. Almanya Ligi'nde gelecek hafta Dortmund, Freiburg'a konuk olacak. Wolfsburg, Werder Bremen'i ağırlayacak.
KENDİ STATLARINDAKİ MAÇTA DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GİRDİLER!
Signal İduna Park'taki maçta Borussia Dortmund'un ateşli taraftar grubunun yer aldığı Süd tribünü ceza nedeniyle kapatılınca Dortmund taraftarı çareyi deplasman tribününe girmekte buldu. Cezalı taraftarlar, Wolfsburg tribününün biletlerini alarak kendi statlarında takımlarını deplasman tribününden destekledi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:37
- ''Cenaze evinde müzik dinliyor''
Toplam 41
Yorum
GSLİ Senin ailenden birisi vefat ettiğinde eve gelip böyle birisi müzik dinlesin sende kişisel zevklerine karışmada göreyim!
- ''Tam bir hayal kırıklığı!''
Toplam 2
Yorum
erdal israil takımı galiba kiminle oynadığının farkında değil
- ''Advocaat etkisiz''
Toplam 6
Yorum
FB BU TAKIMA ERSUN YANAL LAZIMMMMMM
Dortmund, Gomezli Wolfsburg'a acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.