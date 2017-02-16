Borussia Dortmundlu 88 taraftara statlara giriş yasağı!

DFB'den yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Darmstadt 98-Borussia Dortmund karşılaşmasına giderken yolda polis tarafından durdurulan 88 taraftara Almanya genelinde statlara giriş yasağının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, tehlikeli durum arz etmesinden dolayı bu yasağın ivedilikle uygulanacağı ifade edildi.

Federasyonun güvenlik sorumlusu Hendrik Grosse Lefert, bu kararın kulüplerin ve federasyonun şiddete karşı katı tedbirler aldığını gösterdiğini belirterek, "Borussia Dortmund ile istişare edilerek alınan bu hızlı karar, futbol karşılaşmalarında şiddete yer verilmediğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Polis, Darmstadt 98 deplasmanına giden söz konusu taraftarlarda maytap, kar maskeleri, dövüş sporlarında kullanılan eldivenler ve ağrı kesiciler ele geçirmişti.