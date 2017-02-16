Borussia Dortmundlu 88 taraftara statlara giriş yasağı!
Almanya Futbol Federasyonunun (DFB), Borussia Dortmundlu 88 taraftara ülke genelinde statlara giriş yasağı koyduğu bildirildi.
DFB'den yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Darmstadt 98-Borussia Dortmund karşılaşmasına giderken yolda polis tarafından durdurulan 88 taraftara Almanya genelinde statlara giriş yasağının getirildiği belirtildi.
Açıklamada, tehlikeli durum arz etmesinden dolayı bu yasağın ivedilikle uygulanacağı ifade edildi.
Federasyonun güvenlik sorumlusu Hendrik Grosse Lefert, bu kararın kulüplerin ve federasyonun şiddete karşı katı tedbirler aldığını gösterdiğini belirterek, "Borussia Dortmund ile istişare edilerek alınan bu hızlı karar, futbol karşılaşmalarında şiddete yer verilmediğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Polis, Darmstadt 98 deplasmanına giden söz konusu taraftarlarda maytap, kar maskeleri, dövüş sporlarında kullanılan eldivenler ve ağrı kesiciler ele geçirmişti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:56
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Toplam 7
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kartal ya avrupa sizin neyinize süt kupası neyinize yetmiyor ...
- ''Git tavuk döner dükkanı aç''
Toplam 6
Yorum
Ali Okadar yol git de bir şut bile atamadan geri gel.tam kepazelik
- "Geriye dönüp baktığımda..."
Toplam 2
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Tarafsız Eskisehir hata yaptı bu adam alpaydan daha beter yazık koca sezonu uçuruma attılar
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