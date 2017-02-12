Dortmund'a Darmstadt şoku!

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Terrence Boyd ile 67. dakikada Antonio Colak kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü ise 44. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi.

Borussia Dortmund ile Bundesliga'daki 8. maçına çıkan milli futbolcu Emre Mor, 62 dakika oynadığı karşılaşmada bir asist yaptı. Darmstadt 98'de forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Darmstadt 98, puanını 12'ye yükseltti. Bu sezon ligde 4. kez kaybeden Borussia Dortmund'un ise 34 puanı bulunuyor.