Dortmund'a Darmstadt şoku!
Bundesliga'nın 20. hafta karşılaşmasında Darmstadt 98, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Terrence Boyd ile 67. dakikada Antonio Colak kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü ise 44. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi.
Borussia Dortmund ile Bundesliga'daki 8. maçına çıkan milli futbolcu Emre Mor, 62 dakika oynadığı karşılaşmada bir asist yaptı. Darmstadt 98'de forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Darmstadt 98, puanını 12'ye yükseltti. Bu sezon ligde 4. kez kaybeden Borussia Dortmund'un ise 34 puanı bulunuyor.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Dortmund'a Darmstadt şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.