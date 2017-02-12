Almanya'da Türk kulübüne anlamlı ödül

Almanya'nın Köln kentindeki Kreisliga amatör futbol liginde mücadele eden Anadolu Spor, ülkedeki sığınmacılar için yaptığı çalışmalardan dolayı Futbol Federasyonu Mittelrhein (FVM) tarafından ödüle layık görüldü.

Kulüp tesislerinde düzenlenen ödül töreninde FVM Başkan Yardımcısı Hans Christian Olpen, teşekkür belgesini Anadolu Kültür ve Spor Derneği Başkanı Ali Esen'e taktim etti.

Olpen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Anadolu Spor'un Köln'deki göçmenler ve sığınmacılar için yapmış olduğu değerli çalışmalardan dolayı komisyon olarak bir teşekkür belgesi ve sembolik bir para ödülü vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı Olpen ayrıca futbolun yanı sıra sosyal konulardaki duyarlılıklarından dolayı kulüp yöneticilerine ve projelerde emeği geçen herkese federasyonları adına teşekkür etti.

"İNSANİYET NAMINA ÇALIŞTIK"

Kulüp Başkanı Ali Esen, 1983 yılında bu spor kulübünü kuran ve ahirete intikal eden Osman Yumakoğulları'nın kendilerine iyi bir miras bıraktığını, gençlerin geleceğini ve spora ilgi duymasını sağladığı için kurucu başkanlarını bu vesileyle rahmetle andıklarını söyledi.

Esen, iki buçuk yıldır ülkeye gelen sığınmacı, mülteci ve göçmenler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Maç ve antrenmanlarımızı yaptığımız sahanın yanında bulunan sığınmacı yurdunda yaşayan göçmen kardeşlerimize maddi ve manevi olarak sahip çıkıyoruz. Onların gerek sorunları gerekse spor çalışmalarıyla ilgilenip kendilerine çeşitli imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Örneğin, hafta sonları kendi sahalarında yaptığı maçlara sığınmacı aileleri davet ederek, mangal şölenleri ve çeşitli yardım kampanyaları düzenliyoruz." dedi.

Ödül almak için değil, sadece insaniyet namına çalıştıklarını belirten Esen, özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin göçmenler için güçleri yettiği nispette çalıştıklarını, tüm dernek ve kuruluşların bu konuda üzerlerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.