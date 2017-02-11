 Dortmund'a Darmstadt şoku! – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Darmstadt şoku!" /> Darmstadt şoku!" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Dortmund'a şoku!

    Dortmund'a Darmstadt şoku!

    'nın 20. hafta karşılaşmasında 98, sahasında 'u 2-1 mağlup etti.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Terrence Boyd ile 67. dakikada Antonio Colak kaydetti. 'un tek golü ise 44. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi.

    Borussia Dortmund ile 'daki 8. maçına çıkan milli futbolcu , 62 dakika oynadığı karşılaşmada bir asist yaptı. 98'de forma giyen milli futbolcu ise 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla Darmstadt 98, puanını 12'ye yükseltti. Bu sezon ligde 4. kez kaybeden Borussia Dortmund'un ise 34 puanı bulunuyor.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:08
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