Dortmund'a Darmstadt şoku!
Bundesliga'nın 20. hafta karşılaşmasında Darmstadt 98, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Terrence Boyd ile 67. dakikada Antonio Colak kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü ise 44. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi.
Borussia Dortmund ile Bundesliga'daki 8. maçına çıkan milli futbolcu Emre Mor, 62 dakika oynadığı karşılaşmada bir asist yaptı. Darmstadt 98'de forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Darmstadt 98, puanını 12'ye yükseltti. Bu sezon ligde 4. kez kaybeden Borussia Dortmund'un ise 34 puanı bulunuyor.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:08
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
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