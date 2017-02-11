Bayern 90'dan sonra açıldı
Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih deplasmanda Ingolstadt'ı 2-0 mağlup etti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller maçın son dakikalarında geldi. Önce 90. dakikada Vidal'le öne geçen Bavyera devi, 90+2'de Robben'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 49 puana yükselen Bayern Münih, liderliğini sürdürdü. 15 puanda kalan Ingolstadt ise 17. sırada kaldı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:37
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 33
Yorum
cenkfb pascalla van persıe yaptıği aynı değil.adil olun algı operasyonu yapmayın.Belkı amacı şortunu duzeltmek değildi ama cok profesyoneldi
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 33
Yorum
KÖRFEZ SÜPER fENERLI SEN HERALDE HANIMINLAN YADA KIZ KARDESINLEN MACDA DEYILDIN SANA VE SENINGIBI INSANLARA ÖYLE HAREKETLER NORMAL GELIYOR HERALD
- Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Toplam 3
Yorum
bursali Bursam bu maci alirsa fener sut kupasini alir ancak artik
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