 Bayern 90'dan sonra açıldı – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Bayern 90'dan sonra açıldı

    Bayern 90'dan sonra açıldı

    'nın 20. haftasında deplasmanda 'ı 2-0 mağlup etti.

    'e galibiyeti getiren goller maçın son dakikalarında geldi. Önce 90. dakikada Vidal'le öne geçen Bavyera devi, 90+2'de Robben'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla 49 puana yükselen Bayern Münih, liderliğini sürdürdü. 15 puanda kalan ise 17. sırada kaldı.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:37
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