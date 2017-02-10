''Kararına saygı duyulmalı''

Ingolstadt karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik direktör, Lahm'ın profesyonel bir oyuncu olduğunu ve sezon sonuna kadar da böyle davranacağını belirterek, "Ben mutlu değilim. Ancak bu onun kararı ve buna saygı duymalıyız." dedi.

Lahm ile görüştüğünü ifade eden 57 yaşındaki teknik adam, "Onunla konuştum. Devam edebileceğini söyledim ancak işini yüzde 90 değil, yüzde 100 yapmak istedi." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için Lahm'ın yerine bir oyuncu bulunması gerektiğinin altını çizen Ancelotti, "Bu, önümüzdeki sezon için bir sorun. Lahm gibi sağ bek bulmak zor. Gelecek sezonu konuşmak için daha zamanımız var." değerlendirmesinde bulundu.