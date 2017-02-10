''Kararına saygı duyulmalı''
Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonunda futbol kariyerini sonlandıracağını açıklayan takım kaptanı Philipp Lahm'ın kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Ingolstadt karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik direktör, Lahm'ın profesyonel bir oyuncu olduğunu ve sezon sonuna kadar da böyle davranacağını belirterek, "Ben mutlu değilim. Ancak bu onun kararı ve buna saygı duymalıyız." dedi.
Lahm ile görüştüğünü ifade eden 57 yaşındaki teknik adam, "Onunla konuştum. Devam edebileceğini söyledim ancak işini yüzde 90 değil, yüzde 100 yapmak istedi." ifadelerini kullandı.
Gelecek sezon için Lahm'ın yerine bir oyuncu bulunması gerektiğinin altını çizen Ancelotti, "Bu, önümüzdeki sezon için bir sorun. Lahm gibi sağ bek bulmak zor. Gelecek sezonu konuşmak için daha zamanımız var." değerlendirmesinde bulundu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:43
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 27
Yorum
öğretici bu adam hangi maç için defansif önlem dediyse hep kaybettik, bu takım defans oynayamaz ve gol yer ! ligdeki en iyi hücumcular sende hücum
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 20
Yorum
fenerking kimse kusura bakmasın,bizdeyken adamdı da şimdi mi kötü oldu? ayrıca sözleşmesi bitti ve ayrıldı. yalanı dolanı bırak. :)
- ''Bize gel Mehmet''
Toplam 14
Yorum
kabasakal Ts bu sefer sert kayaya çarptı.E.Zengin gibi tehditlere pabuç bırakmaz ve tavrının arkasında durabilirse seneye büyük sevgi görür Kadıköyde.
''Kararına saygı duyulmalı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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