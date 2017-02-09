 Çağlar'a Roma kancası – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Çağlar'a kancası

    Çağlar'a Roma kancası

    İtalyan basını, Altınordu’un 2.5 milyon euro’ya Alman kulübüne sattığı, Bundesliga’da harikalar yaratan milli stoperi ’nın istediğini öne sürdü.

    Altınordu'nun Türk futboluna sunduğu değerlerden Çağlar Söyüncü, devlerin gözdesi oldu. Sezon başında İzmir ekibinden 2.5 milyon euro'ya Bundesliga'da Freiburg'a giden 20 yaşındaki stoper, İngiliz devi Manchester City'den sonra şimdi de Roma'nın radarında. İtalyan basını, Başkent ekibinin milli futbolcuyu gözüne kestirdiğini iddia etti.

    ALTINORDU'YA YÜZDE 30
    İtalyanlar, 'nın Yunan stoperi Manolas'ı Juventus'a gönderip, bu boşluğu Çağlar'la doldurmayı düşündüğünü haberde vurguladı. Çağlar, bu sezon ligde 16 maça 11'de başladı ve hava topu ile ikili mücadelede Bundesliga'da zirveye çıktı. 15 milyon euro bedel biçilen, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının kontratında, "2. satışından yüzde 30'luk pay Altınordu'ya ödenecek" maddesi var.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:34
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