Çağlar'a Roma kancası
İtalyan basını, Altınordu’un 2.5 milyon euro’ya Alman kulübüne sattığı, Bundesliga’da harikalar yaratan milli stoperi Roma’nın istediğini öne sürdü.
ALTINORDU'YA YÜZDE 30
İtalyanlar, Roma'nın Yunan stoperi Manolas'ı Juventus'a gönderip, bu boşluğu Çağlar'la doldurmayı düşündüğünü haberde vurguladı. Çağlar, bu sezon ligde 16 maça 11'de başladı ve hava topu ile ikili mücadelede Bundesliga'da zirveye çıktı. 15 milyon euro bedel biçilen, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının kontratında, "2. satışından yüzde 30'luk pay Altınordu'ya ödenecek" maddesi var.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:34
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
Çağlar'a Roma kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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